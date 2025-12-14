Sotto il segno dei Taviani La carriera in un volume | San Miniato nel mondo grazie ai loro capolavori

S’intitola semplicemente " Taviani " e ricostruisce, attraverso le foto di scena di ogni film, la carriera dei registi Paolo e Vittorio. E’ il libro strenna della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, presentato a Palazzo Grifoni. L’opera, curata da Carlo Baroni – con la prefazione di Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale (La Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino) - racconta un cammino artistico d’eccezione che ha accompagnato la storia del nostro Paese per oltre sessant’anni, regalando immagini che sono nella memoria di tutti. Il saggio introduttivo inquadra i Taviani, partendo da San Miniato, dalla casa di via Maioli dove tutto ebbe inizio: la scoperta della grande musica e del teatro, i giorni drammatici della guerra – raccontati poi ne La Notte di San Lorenzo – fino alla stagione pisana quando Paolo e Vittorio capirono che il cinema, e soltanto il cinema, sarebbe stato la loro vita. Lanazione.it

