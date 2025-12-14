Sostegno della pratica sportiva torna il bando Social sport
Il Comune di Carpi rinnova anche per la stagione 2025/2026 il bando Social Sport, che sostiene la pratica sportiva di bambini e ragazzi in difficoltà economica. Attraverso contributi destinati alle famiglie in difficoltà, il progetto mira a favorire l'accesso allo sport e a promuovere l'inclusione sociale tra i giovani del territorio.
Sostiene la pratica sportiva di bambini e ragazzi, attraverso un contributo erogato alle famiglie in difficoltà economica, il bando Social Sport del Comune di Carpi che viene confermato anche per la stagione sportiva 20252026. La giunta comunale, infatti, ha approvato nei giorni scorsi, su. Modenatoday.it
L’Amministrazione Comunale informa che sono attualmente ???? ???????? ???? ???????????????????????? ?? ???????????????????? destinati ai nuclei familiari che hanno presentato regolare domanda per il sostegno alla pratica sportiva relativa alla stagione 2025/2026. ?????? - facebook.com facebook
