Sosta Responsabilmente controlli a Borgo Trento nei prossimi giorni

Nelle prossime settimane, Borgo Trento sarà teatro di controlli mirati nell’ambito della campagna

Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.Durante la settimana che va dal 15 al 21 dicembre, verrà dedicata particolare attenzione al comparto Borgo. Veronasera.it Ecco la sosta responsabile - Amt3 estende anche al comparto Catena la campagna di sensibilizzazione dedicata alla sosta regolamentata, con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle aree maggiormente monitorate dagli accert ... polesine24.it

Catania, controlli straordinari della polizia a Borgo e Ognina - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato controlli "a tappeto" nei quartieri Borgo e Ognina, nell’ambito di un piano specifico ... newsicilia.it

Insieme supereremo l’emergenza idrica: l’impegno del Sindaco per Solofra. Cari concittadini, come molti di voi, sto vivendo personalmente l’emergenza idrica che sta colpendo la nostra comunità. Vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta per ripristinare a - facebook.com facebook

© Veronasera.it - "Sosta Responsabilmente", controlli a Borgo Trento nei prossimi giorni