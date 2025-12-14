Sorano auto finisce fuori strada e si ribalta

Un incidente stradale si è verificato oggi a Sorano, in località La Collina, nel comune di Pitigliano. I Vigili del Fuoco volontari sono intervenuti prontamente dopo che un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando disagi e interventi di soccorso nella zona.

Grosseto, 14 dicembre 2025 - I Vigili del fuoco volontari di Sorano, nella giornata di oggi sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in località La Collina, nel comune di Pitigliano. L' auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Giunti sul posto, era già presente l'automedica dell'ospedale di Pitigliano. Successivamente sono intervenuti anche l'ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano e i Carabinieri di Pitigliano. La conducente del veicolo era già fuori dall'abitacolo al momento dell'arrivo della squadra di Sorano ed è stata presa in carico dal personale sanitario presente. L'intervento della squadra dei Vigili del fuoco si è concentrato sulla messa in sicurezza del mezzo, con il distacco della batteria, e sull'assistenza fino all'arrivo del carro attrezzi.

