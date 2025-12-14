Sopravvissuto al 7 ottobre in Israele resta ferito durante l'attentato di Bondi Beach a Sydney

Arsen Ostrovsky, sopravvissuto agli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele, si trovava a Bondi Beach, Sydney, con la famiglia per le celebrazioni di Hanukkah, quando è stato coinvolto in un attentato armato. L'evento ha segnato ancora una volta la sua esperienza di sopravvivenza di fronte a episodi di violenza e terrorismo.

Arsen Ostrovsky, sopravvissuto agli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele, era a Bondi Beach con la famiglia per le celebrazioni di Hanukkah quando due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla. "Non avrei mai pensato di rivivere quei momenti in Australia." ha raccontato.



