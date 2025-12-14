sono caduti degli spiccioli e poi le rubano la borsa

Una tecnica truffaldina sempre più diffusa nel territorio versiliese sfrutta la distrazione delle vittime, spesso con la falsa richiesta di aiuto o la simulazione di un incidente. In questo articolo, si racconta un episodio in cui una donna è stata derubata della borsa approfittando di un diversivo con spiccioli caduti a terra, evidenziando la crescente diffusione di queste truffe.

"Scusi, le sono caduti gli spiccioli in terra.". È bastata questa tecnica truffaldina, ormai sempre più diffusa anche nel territorio versiliese, per distrarre una donna e portarle via la borsa appoggiata in macchina. Il borseggio, perché di questo si tratta, è avvenuto alcuni giorni fa in un parcheggio lungo l’Aurelia, con la derubata che è stata costretta poi a recarsi alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta per denunciare l’accaduto. Il "colpo", in base al racconto della vittima, è stato messo a segno da una coppia elegante e insospettabile, all’apparenza senza un accento particolarmente riconoscibile. Lanazione.it

