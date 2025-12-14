Sondaggi da cococo | Finirò a 72 anni Trattati come rider

In un contesto di crescente precarietà lavorativa, Stefania Melissi, esperta di sondaggi e ricerche di mercato, analizza le sfide affrontate dai co.co.co, tra cui la prospettiva di pensionamento a 72 anni e il trattamento simile a quello dei rider, evidenziando le difficoltà e le percezioni di chi lavora in questo settore.

di Andrea Gianni MILANO Stefania Melissi da 25 anni si occupa di sondaggi e ricerche di mercato, intervistando al telefono cittadini e imprese per raccogliere opinioni sui temi più disparati per conto di un colosso del settore. Sempre, nella sua vita professionale, con un contratto di collaborazione e pagamenti a ora lavorata che, con l’ultimo adeguamento contrattuale, arrivano a 9 euro e 10 centesimi lordi con maggiorazioni per sabato, domenica e festivi. Per lei, secondo la previsione, l’età della pensione arriverà a 72 anni. Stefania, in questi anni le hanno mai offerto la prospettiva di una regolarizzazione? "Non è mai successo. Ilgiorno.it

