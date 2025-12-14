Solo promesse | chiude la sede dell’Organizzazione di Volontariato
L’organizzazione di volontariato “L’abbraccio” di Monteforte Irpino chiude la propria sede dopo otto anni di attività. Il presidente Luca Marano spiega che la decisione deriva da difficoltà economiche e istituzionali, piuttosto che da scelte interne. La chiusura rappresenta una fase complessa per l’associazione, che si trova a dover affrontare un difficile momento di transizione.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Organizzazione di Volontariato “L’abbraccio” di Monteforte Irpino chiede la propia sede dopo otto anni di attività di volontariato per servizi socio-sanitari, Le ragioni le spiega il presidente Luca Marano: “U na decisione che non nasce da volontà interna, ma da condizioni economiche e istituzionali diventate ormai insostenib ili. Chiudere una sede non è solo abbassare una serranda. È spegnere una luce”. Nel testo si ringraziano i cittadini montefortesi, definiti “ l’unica vera forza che non ci ha mai voltato le spalle”, e vengono espressi apprezzamenti verso il Sindaco, la Legione dei Carabinieri e il Comando della Polizia Municipale per la collaborazione dimostrata. Anteprima24.it
