Solidarietà i donatori di Porta Crucifera al trasfusionale del San Donato dal 15 al 20 dicembre

Dal 15 al 20 dicembre, i donatori di Porta Crucifera si recheranno presso il centro trasfusionale del San Donato ad Arezzo per una campagna di donazione di sangue. Un gesto di solidarietà fondamentale per garantire le scorte di sangue e sostenere le necessità delle strutture sanitarie locali.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – . Il direttore del Centro trasfusionale Asl Tse, Pietro Pantone: «Un esempio da seguire perché di sangue ce n’è sempre bisogno» Nella settimana dal 15 al 20 dicembre i q uartieristi di Porta Crucifera di Arezzo faranno tappa al Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Donato per donare sangue. Un gesto di solidarietà che sancisce la collaborazione quasi decennale tra il Quartiere di Porta Crucifera, Avis Arezzo e Asl Toscana Sud Est. La donazione di sangue o plasma ha un valore particolare perché contribuisce a salvare vite attraverso un gesto semplice, che non costa nulla e che richiede pochi minuti, oltre ad essere anche l’occasione per fare un regalo a sé stessi perché permette di tenere sotto controllo i propri valori e il proprio benessere. Lanazione.it

