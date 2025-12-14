Solidarietà di Meloni per l'attentato a Sydney contro la comunità ebraica | Condanniamo antisemitismo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica australiana in seguito all’attentato di Bondi Beach a Sydney. Meloni ha condannato fermamente l’antisemitismo, sottolineando l’importanza di contrastare ogni forma di odio e intolleranza.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica australiana per l'attentato di oggi a Bondi Beach. Parlando dal palco di Atreju 2025, Tajani ha parlato del "vergognoso attentato" avvenuto vicino Sidney, che ha causato la morte di docici persone. Meloni ha espresso cordoglio per le vittime con un post su X.