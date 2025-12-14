Solidarietà concreta ai nonni Servono dieci letti elettrici | la Rsa lancia raccolta fondi

La Casa di Riposo Luigi Mazza lancia una raccolta fondi per acquistare dieci letti elettrici, essenziali per il benessere degli anziani ospiti. In vista del Natale, si avvia una gara di solidarietà per raccogliere ventimila euro e migliorare la qualità di vita dei nonni della struttura, sottolineando l’importanza di un gesto concreto di attenzione e cura.

Sotto l’albero i nonni della Casa di Riposo Luigi Mazza, aspettano dieci letti elettrici. È partita in riva all’Adda la gara di solidarietà in vista del Natale, ovvero raccogliere ventimila euro per acquistare i dieci letti mancanti, indispensabili per migliorare la vita degli ospiti. La Rsa Luigi Mazza della Fondazione Vismara-De Petri è una realtà storica a Pizzighettone, accoglie 96 persone non autosufficienti, la struttura a ridosso delle antiche mura di via Boneschi si affaccia sul Parco delle Rimembranze in riva all’Adda. Proprio in questi giorni di tradizione, di famiglia e di solidarietà la Fondazione ha deciso di aprire una sottoscrizione nel sito "La rete del dono". Ilgiorno.it

