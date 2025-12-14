Solidarietà Aiuti per ‘Paolo Babini’ ed Elefanti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle festività, la solidarietà si manifesta attraverso iniziative di sostegno e generosità. Gli Amici della Befana, guidati da Ermes Gordini, continuano a supportare i bambini della casa accoglienza Villaggio Mafalda, rinnovando il loro impegno da quasi vent'anni con donazioni e gesti di solidarietà che rafforzano il senso di comunità.

Nel tempo delle feste, la solidarietà diventa ancor più protagonista in città. Per esempio, da diciannove anni gli Amici della Befana, guidati dal volontario Ermes Gordini, sostengono i bambini della casa accoglienza Villaggio Mafalda, e anche ieri hanno rinnovato il loro impegno con una donazione di 8.400 euro. Pochi giorni fa, è stato presentato il calendario 2026 ‘Un anno d’arte per una vita di solidarietà’, giunto alla 24ª edizione, che vede protagonisti i ragazzi della scuola media Orceoli e La Nave. Il tema scelto, ‘La bellezza fa rinascere la vita’, è interpretato attraverso le opere di Lucia Albonetti, Vittoria Vignali, Luca Ricci, Nicole Fiumana, Li Songze, Tommaso Branchetti, Riccardo Campana, Emma Bandini, Gloria Xholi, Celeste Guardigli, Luca Zoli, Giada Valmori. Ilrestodelcarlino.it

solidariet224 aiuti per 8216paolo babini8217 ed elefanti

© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà Aiuti per ‘Paolo Babini’ ed Elefanti