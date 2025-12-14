Social impazziti dopo Milan-Sassuolo 2-2 tifoserie arrabbiate

Dopo il pareggio 2-2 tra Milan e Sassuolo a San Siro, i social sono esplosi di commenti e polemiche. La partita, valida per la 15ª giornata di Serie A, ha acceso le discussioni tra tifosi, divisi tra delusione per il risultato e rabbia per alcune decisioni arbitrali. La frenata del Milan ha alimentato le reazioni online, creando un clima di grande fermento.

© Agi.it - Social impazziti dopo Milan-Sassuolo 2-2, tifoserie arrabbiate Frenata del Milan che a San Siro non è andato oltre il 2-2 contro il Sassuolo nel lunch match della 15ª giornata di Serie A. Gli emiliani erano passati in vantaggio con Koné al 13°, poi le prime due reti in Serie A di Bartesaghi al 34° e al 47° per i rossoneri prima del definitivo pareggio di Laurienté al 77° con una grande azione. Il Milan sbatte così nuovamente sul muro di una neo-promossa. Pronti via Saelemaekers tenta subito una conclusione, che però si perde alta sopra la traversa. Dopo un buon avvio di gara dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono i neroverdi grazie alla rete realizzata al 13' da Ismael Koné: il centrocampista riceve da Pinamonti e con un tocco sotto scavalca Maignan.