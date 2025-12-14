Snowboardcross Moioli-Sommariva ancora sul podio | secondi nella prova mista di Cervinia

A Cervinia si conclude con un altro risultato di rilievo la tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano il secondo posto nella gara mista a squadre, confermando il buon stato di forma degli atleti italiani. La competizione è stata vinta dalla squadra britannica.

La tappa valdostana di Coppa del Mondo si chiude con un altro podio azzurro: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva secondi nella gara mista a squadre vinta dalla Gran Bretagna. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano l'Italia sul podio anche nella domenica di Cervinia. La tappa valdostana di Coppa del Mondo di snowboardcross si chiude con il secondo posto della coppia azzurra nella prova mista a squadre, vinta dalla Gran Bretagna con Huw Nightingale e Charlotte Bankes.

