Snowboard Ogiwara e Onitsuka vincono il Big Air di Steamboat Prossima gara… alle Olimpiadi

A Steamboat, negli Stati Uniti, si è conclusa la terza e ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello snowboard presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ogiwara e Onitsuka si sono aggiudicati le vittorie, aprendo prospettive interessanti in vista delle prossime competizioni olimpiche.

A Steamboat (USA) è andata in scena la terza e ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello snowboard che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non siamo ancora ufficialmente entrati nella stagione più fredda dell'anno e si sono disputate appena tre prove, ma il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa specialità si è già concluso. Si è deciso tutto in due settimane con gli appuntamenti in Cina (Secret Garden e Pechino) e la trasferta sul suolo americano. Il giapponese Hiroto Ogiwara ha dettato legge nella gara maschile, imponendosi con il punteggio di 180.