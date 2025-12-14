Siparietto ad Atreju | Crosetto scherzosamente prova a portare via ' di peso' Renzi

Durante l'evento Atreju, si è verificato un episodio insolito: il ministro Crosetto ha scherzosamente cercato di portare via Renzi, creando un momento di leggerezza nel dibattito sulle riforme. La scena ha suscitato curiosità tra i presenti, offrendo un siparietto fuori programma che ha aggiunto un tocco di spensieratezza alla giornata.

AGI - Piccolo fuori-programma sul palco di Atreju, alla fine del dibattito sulle riforme cui ha preso parte Matteo Renzi con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Alla fine di un botta e risposta a tema premierato tra Renzi e Casellati, che si stava prolungando oltre la conclusione del panel, e' intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha provato - scherzosamente - ha portare via 'di peso' il leader di Italia Viva sollevandolo da dietro, tra le risate e le foto del pubblico in platea, sotto lo sguardo del responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, anche lui salito sul palco. Agi.it Simpatico siparietto ad Atreju: Crosetto scherzosamente prova a portare via "di peso" Renzi - programma sul palco di Atreju, alla fine del dibattito sulle riforme cui ha preso parte Matteo Renzi con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zan ... msn.com

