Durante il dibattito di Atreju, si è verificato un episodio insolito quando Giulio Crosetto ha scherzosamente tentato di portare via Renzi, creando un momento di leggerezza sul palco. L'evento, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici, si è concluso con un siparietto che ha attirato l'attenzione dei presenti.

© Agi.it - Siparietto ad Atreju: Crosetto scherzosamente prova a portare via 'di peso' Renzi AGI - Piccolo fuori-programma sul palco di Atreju, alla fine del dibattito sulle riforme cui ha preso parte Matteo Renzi con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Alla fine di un botta e risposta a tema premierato tra Renzi e Casellati, che si stava prolungando oltre la conclusione del panel, e' intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha provato - scherzosamente - ha portare via 'di peso' il leader di Italia Viva sollevandolo da dietro, tra le risate e le foto del pubblico in platea, sotto lo sguardo del responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, anche lui salito sul palco. Agi.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Siparietto ad Atreju: Crosetto scherzosamente prova a portare via di peso Renzi - programma sul palco di Atreju, alla fine del dibattito sulle riforme cui ha preso parte Matteo Renzi con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zan ... msn.com

