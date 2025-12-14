S’INFIAMMANO LE STELLE di Tiffany Vecchietti e Michela Monti – Recensione

S’infiammano le Stelle é il secondo romanzo della dilogia iniziata con Brucia la Notte di Tiffany Vecchietti e Michela Monti, si tratta di un romanzo distopico ambientato in Italia, pubblicato da Mondadori. Trama. «Quindi è questo che si ottiene quando ci si fa il culo per la Congrega?» La domanda di Bianca è un proiettile che buca il silenzio della cella buia e sudicia in cui lei, Ebe, Gizem e Ani sono rinchiuse, accusate di tradimento, per volontà di Clarissa. Del resto, cos’altro dovrebbe pensare chi, come lei, sfuggita a un incubo, ha messo a rischio la propria vita per salvarne molte altre, e poi si è ritrovata in un incubo ancora peggiore? Persino Ebe, che ha sempre creduto nella rettitudine morale della sua Suprema, fatica a trovare un senso a ciò che sta accadendo. Nerdpool.it

Tiffany Vecchietti e Michela Monti svelano ‘S’infiammano le stelle’ - coop All’Arco (in via Emilia Santo Stefano 3/d) Tiffany Vecchietti e Michela Monti presentano il... ilrestodelcarlino.it

Tiffany Vecchietti e Michela Monti svelano ‘S’infiammano le stelle’ - coop All’Arco (in via Emilia Santo Stefano 3/d) Tiffany Vecchietti e Michela Monti presentano il libro "S’infiammano le stelle". msn.com

Tiffany Vecchietti & Michela Monti – S’infiammano le stelle | Recupero dell’evento! Librixia – Fiera del Libro di Brescia, promossa da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso ANCoS, in collaborazione con Comune di Brescia, recup - facebook.com facebook