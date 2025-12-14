Sindaco nel mirino dei Giovani Sestesi per la maglietta con parolaccia

Il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano, è stato protagonista di un episodio che ha attirato l'attenzione dei giovani locali. Durante una visita al cantiere dell’ex Impregilo, ha indossato una maglietta con una frase esplicita, suscitando reazioni e discussioni tra la comunità.

"L'altra mattina il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano, si è presentato sul cantiere dell'ex Impregilo esponendo una maglietta con la scritta "Dai cazzo". Soltanto pochi anni fa se un rappresentante istituzionale avesse fatto una cosa del genere, sarebbe stato costretto a scusarsi con i suoi cittadini e gli elettori, oggi si pavoneggia sui social come una star, convinto di aver fatto una cosa interessante". L'attacco al sindaco è firmato dal gruppo dei Giovani Sestesi, che proseguono: "Sindaco, quelle parole dovremmo pronunciarle noi per ribadire quanto siete inadeguati. Non lo facciamo per educazione e rispetto delle istituzioni.

