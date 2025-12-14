Simone Moro ha avuto un malore sull' Himalaya | È ricoverato

Simone Moro, noto alpinista e recordman delle ascensioni invernali agli ottomila, è stato colto da un malore mentre si trovava sull'Himalaya. Attualmente, l'atleta è ricoverato a Kathmandu, in Nepal, dove riceve le cure necessarie. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di montagna e sport estremi.

© Today.it - Simone Moro ha avuto un malore sull'Himalaya: "È ricoverato" L'alpinista Simone Moro, recordman di scalate in prima degli ottomila durante l'inverno, è ricoverato a Kathmandu (Nepal). L'atleta, fa sapere il suo staff, ha avvertito "un forte malessere durante una escursione". Il ricovero "Ci scusiamo per il silenzio degli ultimi giorni", scrive lo staff di. Today.it Paura per Simone Moro. Operato a Kathmandu, ora sta meglio - Il forte alpinista bergamasco, 58 anni, ha avuto un serio problema cardiaco ad alta quota, è stato trasferito in elicottero a Kathmandu ed è stato operato d’urgenza. montagna.tv

L’alpinista Simone Moro colto da malore sulla vetta del Mera Peak in Nepal, a 6.400 metri d’altezza - Lo scalatore bergamasco recordman mondiale, 58 anni, è ricoverato in ospedale a Kathmandu. msn.com

Dopo aver conquistato la vetta del Mera Peak, in Nepal, e completato la discesa, Simone Moro ha accusato un improvviso malessere durante una successiva e