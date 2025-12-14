Simbolo di rinascita inaugurata la nuova biblioteca della primaria Tempesta | nasce Sull’onda delle parole

Venerdì, l’Istituto comprensivo 5 ha celebrato l’inaugurazione della nuova biblioteca della scuola primaria “Livio Tempesta”, intitolata “Sull’onda delle parole”. Un momento di festa, emozione e rinascita per la comunità scolastica, che segna un importante passo nel rinnovamento e nella valorizzazione degli spazi dedicati alla cultura e alla crescita dei giovani studenti.

MONTEVAGO INAUGURATA LA NUOVA CITTÀ DEI RAGAZZI, OPERA SIMBOLO DI RINASCITA DEL PAESE

