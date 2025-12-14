Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule La famiglia viveva senza luce e gas
A Campi Bisenzio, Firenze, è stato scoperto il cadavere di un uomo di 32 anni nascosto in un baule all’interno della sua abitazione. La famiglia, che viveva senza luce e gas, è stata sottoposta a sequestro. Restano ancora da chiarire le circostanze di questa vicenda avvolta nel mistero.
Non è ancora chiarito il giallo di Campi Bisenzio (Firenze), dove sabato mattina è stato trovato il cadavere di un uomo di 32 anni, Lorenzo Parolieri, na scosto in un baule nella casa dove risiedeva con la madre e i fratelli. Intanto i due fratelli sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta. La madre, anziana e in gravi condizioni di salute, resta invece ricoverata all’ ospedale fiorentino di Careggi, dove è stata trasportata dopo essere stata trovata in stato di denutrizione. La decisione di collocare il fratello di 38 anni e la sorella di 46 anni in una struttura di emergenza è maturata al termine degli accertamenti condotti dalla polizia locale e dai servizi sociali comunali, intervenuti dopo alcune segnalazioni. Ilfattoquotidiano.it
Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. msn.com
Orrore a Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa la madre denutrita e i fratelli - Macabra scoperta a Campi Bisenzio: cadavere mummificato di un 32enne trovato in un baule. tag24.it
Grazie Roberto Bordoni per averci creduto in lui. Best di casa sigilli e’ concentrato di rapace del sole con dietro il mio lex e Radentis Parigi. Con grande pazienza e cura lo hai portato al derby e a fare qualche classica prendendo l’eccellenza. Dopo il palato fin - facebook.com facebook
EOLICO SPIAGGIA ZAIANA