Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule La famiglia viveva senza luce e gas

A Campi Bisenzio, Firenze, è stato scoperto il cadavere di un uomo di 32 anni nascosto in un baule all’interno della sua abitazione. La famiglia, che viveva senza luce e gas, è stata sottoposta a sequestro. Restano ancora da chiarire le circostanze di questa vicenda avvolta nel mistero.

Non è ancora chiarito il giallo di Campi Bisenzio (Firenze), dove sabato mattina è stato trovato il cadavere di un uomo di 32 anni, Lorenzo Parolieri, na scosto in un baule nella casa dove risiedeva con la madre e i fratelli. Intanto i due fratelli sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta. La madre, anziana e in gravi condizioni di salute, resta invece ricoverata all’ ospedale fiorentino di Careggi, dove è stata trasportata dopo essere stata trovata in stato di denutrizione. La decisione di collocare il fratello di 38 anni e la sorella di 46 anni in una struttura di emergenza è maturata al termine degli accertamenti condotti dalla polizia locale e dai servizi sociali comunali, intervenuti dopo alcune segnalazioni. Ilfattoquotidiano.it

Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. msn.com