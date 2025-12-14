Sidney la strage della Hanukkah | 12 morti nella comunità ebraica

Un grave attacco ha colpito Bondi Beach, Sydney, durante la celebrazione di Hanukkah. Due uomini armati hanno aperto il fuoco sulla comunità ebraica locale, causando 12 vittime. Uno degli assalitori è stato ucciso, mentre l’altro è stato disarmato da un passante. L’evento ha sconvolto la città e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle comunità religiose.

Un violento attentato ha colpito oggi Bondi Beach, una località marittima della città australiana di Sydney, dove la comunità ebraica della metropoli più popolosa del Paese era intenta a celebrare l'importante festa di Hanukkah: 12 i morti nell'assalto condotto da due uomini armati di fucili d'assalto, uno dei quali è stato ucciso e l'altro, invece, disarmato da un passante che lo ha affrontato a mani nude, mettendolo in fuga. Un'operazione tecnicamente spericolata, un elemento inatteso che ha probabilmente evitato danni peggiori a una conta delle vittime già di per sé gravosa. Il killer immortalato dalle telecamere di uno spettatore che ha ripreso la scena era posizionato in una zona tecnicamente esposta a attacchi alle spalle, segno probabilmente di una rudimentalità dell'addestramento, e ha visto la sua arma sottratta dal temerario passante, che non lo ha colpito (la presa dell'arma dimostra un'assenza di preparazione balistica).

