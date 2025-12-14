Sicurezza Riccardo De Corato FdI racconta la sua Milano ideale | Telecamere con l’Ai militari in strada e più vigili

Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia presenta la sua visione della Milano ideale, focalizzandosi su misure per aumentare la sicurezza. Tra telecamere con intelligenza artificiale, presidio militare e più vigili in strada, l’ex vice sindaco propone interventi per rafforzare la tutela dei cittadini e affrontare le sfide della città.

La città di Milano è da tempo (ma soprattutto oggi) al centro del dibattito nazionale sulla sicurezza. Secondo classifiche elaborate da Il Sole 24 Ore, ItaliaOggi e Censis, il capoluogo lombardo è diventato la città più pericolosa d’Italia, superando anche Napoli e Palermo. Un tema che conosce bene Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, già vicesindaco con la giunta Albertini e assessore alla Sicurezza. De Corato è stato promotore e ideatore di Operazione strade sicure, un’iniziativa di sostegno alla pubblica sicurezza avviata in Italia nel 2008 durante il governo Berlusconi IV, che prevede l’utilizzo delle forze armate per contrastare la criminalità. Panorama.it

