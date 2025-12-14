sicurezza in volo grazie al nuovo sistema digitale ips viaggeremo sicuri

Il settore dell’aviazione si impegna costantemente a migliorare la sicurezza dei voli. Con l’introduzione del nuovo sistema digitale IPS, si mira a ridurre il rischio di incidenti, rafforzando la comunicazione tra equipaggi e controllori. Questo innovativo sistema rappresenta un passo avanti importante per garantire viaggi più sicuri e affidabili.

Nel settore dell’aviazione il fattore umano causa oltre il 75% degli incidenti. E di questi, uno su quattro è dovuto a problemi di comunicazione tra equipaggi e centri di controllo. Da anni sono quindi in corso esperimenti ed evoluzioni per sostituire le trasmissioni radio in fonia (ovvero nelle quali pilota e controllore si parlano mediante microfoni e altoparlanti o cuffie), con nuovi tipi di telecomunicazioni, definite più sicure, basate su protocolli digitali e sui cosiddetti «data link». Ora Boeing ha messo a disposizione il suo esemplare di aeroplano ecoDemonstrator Explorer, un 737-8 di United Airlines, per collaudare comunicazioni digitali avanzate che hanno anche lo scopo di migliorare l’efficienza operativa. Panorama.it

