Sicurezza idrogeologica De Pascale | Accordo con il Governo per un miliardo di euro in opere

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha annunciato un accordo con il Governo per investire un miliardo di euro in opere di sicurezza idrogeologica. L'iniziativa mira a rafforzare la prevenzione e la tutela del territorio, affrontando le criticità legate alle emergenze ambientali e migliorando la sicurezza delle comunità locali.

Il tema della sicurezza idrogeologica è stato al centro dell’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale davanti al Consorzio Innova, cooperativa bolognese che riunisce 1.100 imprese dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per enti pubblici, industria e terziario. Oltre a un consorzio che ha all’attivo un portafoglio lavori di oltre 2 miliardi di euro, Innova ha costituito tre anni fa ‘ Innova Gestione Fiumi ’ a fronte delle difficoltà che hanno colpito l’Emilia-Romagna. "Sul territorio – ha spiegato il direttore generale Gianluca Muratori, presente all’incontro insieme al presidente Giuseppe Cremonesi – abbiamo quasi 100 imprese che operano solo sui fiumi. Ilrestodelcarlino.it

