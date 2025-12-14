Sicurezza degrado infrastrutture scuola e sport | il gruppo Vignali presenta 28 mozioni al bilancio

Il gruppo Vignali presenta un pacchetto di 28 mozioni al bilancio preventivo 2026, focalizzandosi su temi cruciali come sicurezza, degrado, infrastrutture, scuola e sport. Queste proposte si aggiungono alle precedenti iniziative del 2022, 2023 e 2024, sottolineando un impegno costante nel miglioramento della qualità della vita nella comunità.

Il gruppo consigliare Vignali Sindaco ha presentato 28 mozioni al bilancio preventivo 2026 che fanno seguito alle 24 del 2024, alle 18 del 2023 e alle 20 del 2022. In totale 90 mozioni in 4 anni che danno la cifra di un'opposizione costruttiva e che delineano un'idea di città diversa che non si è. Parmatoday.it

Infrastrutture: Amirante, Scuola Capriva esempio qualità e sicurezza - L'assessore ha partecipato oggi al taglio del nastro della Scuola primaria Giovanni Torre Capriva del Friuli, 9 set

Infrastrutture: Amirante, 55mln per scuole, viabilità e sicurezza - "Gli emendamenti presentati oggi rispondono a esigenze concrete dei territori e contribuiscono a completare interventi in corso in ambiti ...

La manifestazione “Giù le mani da Parma” per chiedere più sicurezza e più decoro per Parma e contro degrado e violenza in città. La sicurezza e il decoro sono un problema di tutti i cittadini che amano Parma, di chi vuole uscire tranquillo la sera e di chi vuole - facebook.com facebook

