Sicurezza Casalecchio | Serve un commissariato subito

Gli ultimi episodi di violenza a Casalecchio e Valsamoggia riaccendono il dibattito sulla sicurezza nel territorio. La richiesta di un commissariato viene avanzata come misura urgente per garantire tranquillità e tutela ai cittadini, evidenziando l'esigenza di interventi concreti e tempestivi per affrontare le criticità emergenti.

I recenti episodi di violenza a Casalecchio e anche a Valsamoggia riportano al centro del dibattito il tema della sicurezza. Per il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), quanto accaduto non può più essere derubricato a fatti isolati: è necessario un intervento politico e istituzionale urgente.

