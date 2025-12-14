Sicilia in passerella | online l’ultima lezione sul costume del ’900

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 17, si concluderà online un percorso dedicato all'evoluzione del costume siciliano nel XX secolo. Un viaggio tra storia, arte e tradizione popolare, che ha esplorato come si è vestita la Sicilia nel corso del tempo, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua cultura attraverso l’abbigliamento.

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 17, si chiude online un percorso dedicato a come si è vestita la Sicilia, tra storia, arte e tradizione popolare. L'ultima lezione mette a fuoco Novecento e contemporaneità, con uno sguardo su case di moda e stilisti dell'isola. Prenotazione obbligatoria.