Siccome Dio non poteva essere dappertutto inventò le mamme

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'idea che Dio abbia creato le mamme perché potessero essere ovunque si riflette in questa celebre frase di Charlie Chaplin, che introduce il suo film The Kid (1921). Un’opera che, tra sorriso e lacrima, celebra il ruolo materno come presenza universale e rassicurante, capace di offrire conforto e amore in ogni situazione.

C’è una didascalia che Charlie Chaplin  inserisce come presentazione di The Kid  (1921): “A picture with a smile – and perhaps, a tear” (“Un film con un sorriso e forse una lacrima”). Con questo film, semplicemente un capolavoro, inventava una variante della commedia umoristica, quella dove si ride e ma anche attraversata fulminei lampi di tristezza, capaci di generare, negli spettatori più sensibili, una goccia di acqua salata dalle sacche lacrimali. Un genere misto che toccherà alte vette nella sua filmografia con Il circo, Luci della città, Tempi Moderni. E quando la sophisticated comedy  hollywoodiana raggiunse la sua maturità nel cinema parlato, non dimenticò questa variante chapliniana, molti sorrisi e ogni tanto una lacrima: da A Billet of Divorcement  (1932, George Cukor, con una notevole Katharine Hepburn ), passando per di It Happened One Night (1935, Frank Capra, qui l’eccellente Clarke Gable ) e Ninotchka  (1939, c’era la divina Greta Garbo, da incatenarti alla poltrona), sino a A Wonderful Life  (1946, Frank Capra: un monumentale James Stewart ): per ricordarne qualcuno. Formiche.net

siccome dio poteva essereSiccome Dio non poteva essere dappertutto, inventò le mamme - C’è una didascalia che Charlie Chaplin inserisce come presentazione di The Kid (1921): “A picture with a smile – and perhaps, a tear” (“Un film con un sorriso e forse una lacrima”). formiche.net

siccome dio non poteva essere dappertutto invent242 le mamme

© Formiche.net - Siccome Dio non poteva essere dappertutto, inventò le mamme

Scusa giovane, porco ... (bestemmie in veneto)

Video Scusa giovane, porco ... (bestemmie in veneto)