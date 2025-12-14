Si ribalta con l' auto sullo sterrato | due feriti uno in ospedale con l' elicottero

Nel pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025, a Neppiane nel comune di Campomorone, un'auto si è ribaltata su uno sterrato, provocando due feriti. Uno dei coinvolti è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. L'incidente, avvenuto intorno alle 12:30, è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

Paura nel pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025 in località Neppiane nel comune di Campomorone. Intorno alle ore 12:30 un'automobile con a bordo due persone si è ribaltata per cause in via di accertamento, secondo quanto appreso su uno sterrato. Sul posto il 118 ha inviato l'elicottero Drago, l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Verde Pontedecimo.

