Si intrecciano i paracaduti muoiono precipitando da 50 metri

Un tragico incidente ha sconvolto i cieli di Fano, dove due paracadutisti esperti sono deceduti dopo un'improvvisa caduta da circa 50 metri. L'incidente, avvenuto nelle vicinanze dell'aeroporto, ha suscitato grande dolore e incredulità, evidenziando ancora una volta i rischi legati a questa disciplina ad alta quota.

© Agi.it - Si intrecciano i paracaduti, muoiono precipitando da 50 metri AGI - Assurda tragedia nei cieli di Fano: un uomo e una donna, due paracadutisti esperti sono morti precipitando al suolo vicino all' aeroporto di Fano. Secondo una prima ricostruzione, i paracadute a cui erano legati Violetta Laiketsio n, di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni, di Fano, dopo il lancio da un aereo si sarebbero intrecciati, precipitando da una altezza tra i 30 e i 50 metri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi. La dinamica dell'incidente. Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ricostruisce così la tragedia, secondo quanto riporta il Resto del Carlino: "C'erano 14 persone sull'aereo da cui hanno saltato. Agi.it Si intrecciano i paracadute durante il lancio, due morti a Fano. La tragedia all'aeroporto, un istruttore e una donna le vittime. #ANSA - facebook.com facebook