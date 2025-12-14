Si intrecciano i paracadute durante il lancio morto un istruttore e una donna | il volo di 50 metri e lo schianto
Durante un lancio di paracadutismo a Fano, due persone hanno perso la vita a seguito di un incidente avvenuto durante la discesa. Un istruttore e una donna sono deceduti dopo uno schianto da circa 50 metri, causando grande dolore e sgomento nella comunità locale. La tragedia si è verificata domenica mattina, segnando un tragico episodio nel mondo del paracadutismo.
