Si intrecciano i paracadute durante il lancio due morti a Fano

Due paracadutisti sono deceduti questa mattina a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio con quattro persone coinvolte. L’incidente è avvenuto durante la fase di discesa nei pressi dell’aeroporto, causando una tragedia che ha coinvolto un uomo e una donna. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

