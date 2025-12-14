Shpendi dà il la Ciofi si fa perdonare il rigore

L'articolo analizza le fasi salienti di una partita intensa, evidenziando le prestazioni individuali dei giocatori chiave. Si focalizza sulle azioni di Shpendi e Ciofi, illustrando come entrambi abbiano contribuito al risultato attraverso momenti decisivi e interventi determinanti. Un racconto di emozioni e impegno in una sfida ricca di spunti tecnici e tattici.

Klinsmann 6. Ha le sue colpe sulla punizione dello 0-2: subisce gol sul suo palo di competenza. Mette comunque la firma sulla partita respingendo un tiro insidioso di Artioli sul 2-2. Ciofi 6. La sua 250esima parte male con il fallo di mano che regala il rigore al Mantova. Si riprende con l’esperienza e la giusta cattiveria agonistica, salendo in cattedra nel finale con chiusure importanti. Zaro 6. Soffre i movimenti senza palla di Mensah prima dell’infortunio di quest’ultimo. Prende invece da subito le misure al subentrato Bonfanti e lo anticipa costantemente (dal 36’ st Amoran 6,5. Debutta in campionato con personalità e con tre intercetti decisivi). Ilrestodelcarlino.it Shpendi dà il la, Ciofi si fa perdonare il rigore - 2: subisce gol sul suo palo di competenza. ilrestodelcarlino.it

Ciofi, che personalità. Shpendi sta tornando - E’ reattivo, ha le molle sul primo tentativo di Riccio, ma sulla ribattuta è costretto ad arrendersi. ilrestodelcarlino.it

Padova - Cesena webcronaca dalle 15:00 padovacalcio.it/match/padova-v… CESENA: 33 Klinsmann, 4 Castagnetti, 9 Shpendi, 10 Bastoni, 11 Ciervo, 15 Ciofi, 19 Zaro, 24 Mangraviti, 32 Olivieri, 70 Francesconi, 99 Frabotta x.com

