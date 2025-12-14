Show del Napoli Basket contro Cremona | gli azzurri vincono superando il muro dei 100 punti

Il Napoli Basket torna in campo con un successo importante contro Cremona, superando il muro dei 100 punti. Dopo la sconfitta di Udine, gli azzurri dimostrano carattere e determinazione, riaffermando le proprie ambizioni nella corsa alla final eight di Coppa Italia. Un risultato che riaccende l’entusiasmo nel team e nei tifosi.

Dopo il ko di Udine, la Guerri Napoli Basket torna alla vittoria e si rilancia nella corsa alla final eight di Coppa Italia. Gli uomini di coach Magro battono la Vanoli Cremona all'Alcott Arena PalaBarbuto con un nettissimo 102-76, toccando per la prima volta in stagione la tripla cifra. Napolitoday.it

Show del Napoli Basket contro Cremona: gli azzurri vincono superando il muro dei 100 punti - Netto successo per gli uomini di Magro, che rilanciano le proprie ambizioni nella corsa alla final eight di Coppa Italia ... napolitoday.it

