Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa il match Sheffield Wednesday-Derby, con analisi di formazioni, quote e pronostici. Intanto, si avvicina la conclusione della trattativa per l'acquisto dello Sheffield Wednesday, con Mike Ashley, ex proprietario del Newcastle United, tra i principali candidati insieme a un gruppo statunitense e a un proprietario di un club scozzese.

Sheffield Wednesday-Derby (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pare che l’acquisizione dello Sheffield Wednesday sia alle battute finali con l’ex proprietario del Newcastle United Mike Ashley che è uno dei tre candidati interessati all’accordo, in lotta contro un gruppo statunitense e il proprietario di un club scozzese. Si parla di una cifra di circa 30 milioni di sterline per un club che, classifica . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

