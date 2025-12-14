sharon osbourne voleva inviare a roger waters una scatola piena di feci

L'astio tra Sharon Osbourne e Roger Waters continua a far parlare di sé, con episodi che suscitano scalpore. Recentemente, si è diffusa la notizia di un'aspra intenzione di Sharon di inviare a Waters una scatola di feci. Nel frattempo, la vendita della maglietta “Another prick in the wall” sembra aver rappresentato un gesto simbolico nella tensione tra gli eredi di Ozzy Osbourne e il musicista.

Ci si illudeva che, con la maglietta “Another prick in the wall”, messa in vendita da Sharon Osbourne e dai suoi figli, la guerra tra gli eredi di Ozzy e Roger Waters avesse raggiunto il proprio culmine. I parenti dell’ex frontman dei Black Sabbath, scomparso lo scorso 22 luglio, non sembrano però avere la minima intenzione di seppellire l’ascia di guerra e fare pace con il musicista britannico, anzi. La “vendetta” mancata di Sharon Osbourne. In un nuovo episodio di Piers Morgan Uncensored, Sharon Osbourne ha infatti rivelato di essere stata sul punto di inviare all’ex Pink Floyd una scatola contenente delle feci. Metropolitanmagazine.it

