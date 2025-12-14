Sfuma la Supercoppa Secondo tempo shock Falconara viene punita da un Bitonto mai domo

Nel secondo tempo, la partita tra Falconara e Bitonto si trasforma in un episodio inaspettato, con il Bitonto che riesce a ribaltare il risultato e a conquistare la vittoria. Un match ricco di emozioni, culminato in una prestazione sorprendente da parte degli ospiti, che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni per portare a casa il successo.

okasa falconara 3 bitonto 6 OKASA CITTA’ DI: Carturan, Colucci, Elpidio, Pereira, Ferrara; Scoponi, Kondo, Gregori, Balardin, Ciccalè, Loth, Bordacchini. All. Domenichetti BITONTO: Torma, Diana Santos, Cenedese, Lucileia, Grieco; Ghilardi, Nicoletti, Bruninha, Buquicchio, Abbadessa, Divincenzo, Coda. All. Guarino Arbitri: Zanfino di Agropoli (Sa), Mancuso di Lamezia Terme (Cz); addetti alle panchine Prekaj di Treviglio (Bg), Filippi di Bergamo; crono Lavanna di Pesaro Note: ammonita Cenedese Reti: 4’ Cenedese, 9’ Pereira, 12’ Pereira, 15’ Cenedese, 1’ st Balardin, 7’ st Ghilardi, 9’ st Grieco, 10’ st Nicoletti, 12’ st Diana Santos Bitonto nella storia, a Falconara resta una grande amarezza. Sport.quotidiano.net Sfuma la Supercoppa. Secondo tempo shock. Falconara viene punita da un Bitonto mai domo - Le ragazze di Giulia Domenichetti conducevano per 3 a 2: si sono fatte rimontare e superare dalle pugliesi. msn.com

