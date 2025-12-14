Sfida da brividi La Recanatese deve superarsi Al Tubaldi l’imbattuta Teramo
La Recanatese si prepara alla sfida più impegnativa del girone di andata, affrontando al Tubaldi l’imbattuta Teramo, seconda in classifica. Una partita che mette alla prova le ambizioni dei padroni di casa e rappresenta un vero banco di prova per consolidare la propria posizione in classifica.
La Recanatese chiude la serie delle gare casalinghe del girone di andata ospitando il Teramo secondo in classifica, unica imbattuta del girone. La compagine abruzzese è di elevatissima qualità per la categoria e possiede tantissime frecce al proprio arco grazie ad una rosa forte e profonda. Tutti, in casa giallorossa, sono consapevoli, che per strappare un risultato positivo occorrerà la classica partita perfetta o giù di lì, non solo senza errori ma non sono ammesse nemmeno sbavature. In particolare, sarà fondamentale l’atteggiamento: aggressività e lucidità sono due aspetti che debbono andare di pari passo, ancor di più quando di fronte si ha un avversario di enorme spessore e che, dal canto suo, non può concedersi distrazioni visto che, nonostante i 35 punti con 10 vittorie su 15 matchi, è ancora distante 3 lunghezze dal vertice. Sport.quotidiano.net
