Sette cacciatori rapinati nella Piana | assaliti all' alba e derubati dei fucili

Sette cacciatori di Reggio Calabria sono stati vittime di due rapine avvenute all'alba nella Piana. Gli uomini sono stati assaliti e derubati dei fucili durante gli attacchi, che si sono verificati in momenti e luoghi diversi. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona e sulle minacce rivolte ai cacciatori locali.

© Reggiotoday.it - Sette cacciatori rapinati nella Piana: assaliti all'alba e derubati dei fucili Sette cacciatori, tutti di Reggio Calabria, sono stati assaliti all'alba in due distinte rapine e derubati dei fucili da caccia. Come riporta l'Agi, il primo episodio è avvenuto nei pressi di Laureana di Borrello, quando un'autovettura con quattro individui a bordo mascherati e armati di fucili e. Reggiotoday.it Rapine ai cacciatori nel Reggino: sette assaliti all’alba e derubati dei fucili - Sette cacciatori, tutti di Reggio Calabria, sono stati assaliti all'alba in due distinte rapine e derubati dei fucili da caccia. msn.com

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/boom-di-nuovi-cacciatori-lallarme-sicurezza-dellassociazione-animalista-sette-morti-e-22-feriti-registrati-in-tre-mesi-la-caccia-deve-essere-abolita?fbclid=IwY2xjawOeEmhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZZmtnMVJ2NXRrdk - facebook.com facebook

Arresti palmi rapinatori cacciatori