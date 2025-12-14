Sesto questore in 6 anni Ferri se ne va arriva Cuciti
Dopo soli sette mesi, Ferri lascia il suo incarico di questore, segnando il sesto cambio in sei anni. Al suo posto, arriva Cuciti, con la consueta rapidità di un passaggio che lascia poche tracce, in un contesto di continui cambiamenti alla guida delle forze dell'ordine.
Era arrivato con il rombo di una tempesta, se ne va dopo sette mesi o poco più quasi in punta di piedi. La Questura di Monza e Brianza cambia di nuovo questore, di fatto il sesto in sei anni. A fare le valigie stavolta è Filippo Ferri, 57 anni, chiamato a dirigereb la Questura di Como dal prossimo 12 gennaio. Un fulmine a ciel sereno, arrivato quasi all'improvviso all'interno di una logica che porta a un rimescolamento in atto dei vertici dirigenziali della Polizia di Stato. Per Ferri, famiglia a Milano, una scelta quasi obbligata. La sua permanenza a Monza non si era peraltro annunciata nel migliore dei modi.
Sesto questore in 6 anni. Ferri se ne va, arriva Cuciti - A prendere il suo posto un dirigente e investigatore della Polfer di Milano.
