Sessantenni di Anghiari Brindisi per il traguardo | incontro davvero speciale
Gli abitanti di Anghiari nati nel 1965 hanno celebrato con gioia il loro sessantesimo compleanno, un importante traguardo che testimonia il passare del tempo e i momenti condivisi. L'evento è stato un'occasione speciale per riunire amici e familiari, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza in un momento di festa e riflessione.
I sessantenni di Anghiari, cioè i nati nel 1965, hanno festeggiato il raggiungimento di quello che è senza dubbio un altro significativo traguardo anagrafico. Ed erano una bella squadra coloro che si sono ritrovati, anche perché insieme hanno condiviso il periodo dell’adolescenza e delle scuole dell’obbligo; compagni di scuola e amici, insomma. Erano gli stessi che negli anni 1976, 1977 e 1978 hanno frequentato la scuola "Leonardo da Vinci" eo l’istituto d’arte. "Anni sicuramente migliori per quanto riguarda i rapporti umani – hanato – che erano autentici come gli abbracci dell’altra sera". Non erano proprio al completo: il periodo che precede il Natale è anche quello in cui si concentrano le cene, che spesso coincidono nella data, ma a volte è anche quello delle linee di febbre. Lanazione.it
