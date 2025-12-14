servizio distribuzione del gas naturale via alle procedure per la concessione

Il Comune di Macerata ha avviato le procedure per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'area di Macerata 1 – Città di Macerata e Ovest. L'iniziativa riguarda 44 comuni, segnando un passo importante per l'organizzazione e la gestione del servizio nel territorio.

Il Comune di Macerata ha avviato le procedure per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem Macerata 1 – Città di Macerata e Ovest che interessa 44 comuni del territorio. Nell’auditorium della biblioteca sono stati convocati tutti i sindaci delle cittadine interessate per illustrare le attività in corso, mettendo in evidenza gli aspetti tecnici e regolatori che guideranno la futura assegnazione del servizio attraverso un bando di gara per l’affidamento in concessione ad un unico gestore. A dare il benvenuto è stato l’assessore Andrea Marchiori il quale ha affermato che "questa fase di preparazione al bando è importantissima per il territorio, soprattutto per la fase 2 che stiamo affrontando e che prevede la predisposizione del piano di sviluppo che interessa tutti i comuni e le nostre aree. Ilrestodelcarlino.it

