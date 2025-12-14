serve la testa per superare la stanchezza

La stanchezza accumulata dal Napoli a Lisbona impone un cambio di strategia: il turnover diventa una necessità più che un'opportunità. Tuttavia, le numerose assenze, con sette indisponibili, limitano le possibilità di rotazione per l'allenatore Conte, rendendo difficile affrontare la sfida di Udine con tutte le risorse a disposizione.

