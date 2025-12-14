SERIE D Il Tuttocuoio ritrova un’altra big Serve il primo centro

Il Tuttocuoio torna in campo al Leporaia per affrontare la Pro Sesto, una delle big del girone di Serie D. La sfida rappresenta un’occasione importante per i neroverdi di confermare il buon momento e di dimostrare il proprio valore contro una squadra di alto livello. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio dilettantistico.

Oggi al Leporaia arriva la Pro Sesto, e per il Tuttocuoio è un’altra sfida casalinga contro una big del girone. Nel match interno precedente i neroverdi ospitarono infatti il Lentigione, che arrivò alla sfida da secondo e, vincendo, balzò in vetta, mentre stavolta i lombardi arrivano da quarti in classifica, ma a soli tre punti dal primo posto, conquistato due turni fa sbancando Pistoia e perso proprio domenica scorsa nel ko casalingo col Piacenza che li ha agganciati in graduatoria. Dei 29 punti conquistati complessivamente, la Pro Sesto, che con 9 reti subite ha la seconda miglior difesa del girone, ne ha raccolti 14, quindi in pratica la metà, nelle 7 partite giocate lontano dalle mura amiche, vincendo 4 volte e perdendo solo a Sasso Marconi, alla 6a giornata. Sport.quotidiano.net

L'ultimo posto in classifica costa caro a Firicano. Il mister è stato esonerato dal Tuttocuoio - Lo scorso anno era arrivato un ottimo decimo posto, con una squadra giovane e un girone sicuramente complicato, la partenza nel campionato in corso è stata invece disastrosa, e il Tuttocuoio si ... tuttomercatoweb.com

