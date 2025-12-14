Serie D girone A C’è Umberto Agnelli per il Varese Donarini lascia e torna a Codogno

Nel girone A di Serie D, il Varese si rafforza con il ritorno di Umberto Agnelli, mentre Donarini lascia il club per tornare a Codogno. La squadra, dopo un periodo di cambiamenti, ha ritrovato la zona playoff e punta a mantenere la posizione per ambire alla promozione in Serie C.

Porte girevoli in casa Varese. La società ha ritrovato la zona playoff e intende restarci incollata, per giocarsi le proprie carte in ottica Serie C. Risolto consensualmente il contratto con l’esterno Filippo Donarini, tornato al Codogno dopo 6 gare in casacca biancorossa. "A Filippo vanno i nostri migliori auguri per il proseguimento della sua carriera, il club desidera ringraziarlo – spiega la nota – per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo periodo al Varese". Per un giocatore che lascia il Varese, ce n’è uno entrato a farne parte. Si tratta del difensore classe 2000 Umberto Agnelli. Sport.quotidiano.net Serie D – Girone B: risultati, marcatori e classifica aggiornata - La 14ª giornata del campionato di Serie D, girone B, ha regalato emozioni intense e risultati a sorpresa che hanno riscritto la classifica. sportlegnano.it

