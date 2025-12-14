Serie A tra Natale ed Epifania con 30 partite in 13 giorni | Abbuffata di calcio

Tra Natale ed Epifania, la Serie A si presenta con un calendario fitto di partite, senza pause, in soli 13 giorni. Queste tre settimane vedranno 30 match, tra sfide cruciali per le ambizioni di Inter, Atalanta, Roma e Napoli, offrendo un intenso tour de force per le squadre coinvolte.

Inter News 24 Serie A, tra Natale ed Epifania il calendario rimane senza soste, tre giornate ravvicinate e big match decisivi per Inter, Atalanta, Roma e Napoli. La Serie A si prepara a vivere uno dei periodi più intensi e affollati della sua storia recente. Tra il 27 dicembre e l’8 gennaio, il massimo campionato italiano proporrà una vera e propria abbuffata di calcio, con 30 partite in appena 13 giorni e tre giornate di campionato concentrate tra Natale ed Epifania. Un calendario serrato che riporta alla mente scenari lontani nel tempo: per trovare un accumulo simile di gare bisogna infatti tornare indietro di circa settant’anni, fino alla stagione 1956. Internews24.com

Natale a Rende, partono oggi cinque settimane piene di eventi fino all’Epifania - Il primo dicembre, a Piazza San Carlo Borromeo, ci sarà l’accensione del grande albero di Natale, accompagnata ... cosenzachannel.it