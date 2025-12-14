Serie A oggi Milan-Sassuolo – La partita in diretta

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan torna in campo in Serie A, ospitando il Sassuolo a San Siro nell'anticipo della 15ª giornata. La partita di oggi, domenica 14 dicembre, rappresenta un'importante occasione per i rossoneri di consolidare la posizione in classifica e continuare il proprio cammino in campionato.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i rossoneri affrontano il Sassuolo a San Siro nel lunch match della 15esima giornata. La squadra di Allegri, prima in classifica insieme al Napoli (impegnato alle 15 contro l’Udinese), arriva dal successo in rimonta contro il Torino. Gli uomini di Grosso . Ildifforme.it

serie oggi milan sassuoloMilan-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Sassuolo si gioca alle 12:30 ed è una gara valida per la 15a giornata di campionato. fanpage.it

serie oggi milan sassuoloMilan-Sassuolo: orario, diretta, formazioni uffciali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 30 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

serie a oggi milan sassuolo 8211 la partita in diretta

© Ildifforme.it - Serie A, oggi Milan-Sassuolo – La partita in diretta

MILAN-SASSUOLO 6-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25

Video MILAN-SASSUOLO 6-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25