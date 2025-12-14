Serie A abbuffata di calcio tra Natale ed Epifania | 30 partite in 13 giorni

Tra Natale ed Epifania, la Serie A si intensifica con 30 partite in soli 13 giorni, offrendo un calendario senza pause. Tra tre giornate ravvicinate e sfide decisive, il campionato si prepara a vivere un periodo ricco di emozioni e confronti importanti tra le principali squadre come Inter, Atalanta, Roma e Napoli.

di Dario Bartolucci Serie A, tra Natale ed Epifania il calendario rimane senza soste, tre giornate ravvicinate e big match decisivi per Inter, Atalanta, Roma e Napoli. La Serie A si prepara a vivere uno dei periodi più intensi e affollati della sua storia recente. Tra il 27 dicembre e l'8 gennaio, il massimo campionato italiano proporrà una vera e propria abbuffata di calcio, con 30 partite in appena 13 giorni e tre giornate di campionato concentrate tra Natale ed Epifania. Un calendario serrato che riporta alla mente scenari lontani nel tempo: per trovare un accumulo simile di gare bisogna infatti tornare indietro di circa settant'anni, fino alla stagione 1956.

